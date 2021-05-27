Разлив нефтесодержащей жидкости вновь произошел в Коми

СЫКТЫВКАР, 27 мая. /ТАСС/. Очередной разлив нефтесодержащей жидкости зафиксирован в Республике Коми. Под Усинском произошел выброс из скважины, причины и площадь загрязнения уточняются, на месте работают специалисты, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

"Под Усинском в районе нефтескважины № 447 случился "грифон" - произошел выброс породы и пластовых вод, то есть нефтесодержащей жидкости. Скважина принадлежит ООО "Лукойл-Коми". Площадь разлива уточняется, на месте работают специалисты. Туда выехали представители в составе межведомственной комиссии", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, нефтесодержащая жидкость попала в ручей.

При этом в Усинске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 11 мая после разлива нефтесодержащей жидкости, обнаруженного в Коми и Ненецком автономном округе (НАО). Причиной его стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения в НАО, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми". Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель - около 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, из них девять тонн - в Колву. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК). В настоящее время очистку берегов Колвы ведут более 200 человек.