Вынесенная из нефтескважины в Коми порода относится к малотоксичным веществам

СЫКТЫВКАР, 27 мая. /ТАСС/. Природное явление "грифон" - самопроизвольный выход из нефтескважины горной породы зафиксирован в 20 км от города Усинска в Коми. Содержимое относится к малотоксичным веществам, говорится в официальном сообщении ООО "Лукойл-Коми", которому принадлежит скважина.

"В 20 км от Усинска, в лесном массиве, зафиксирован выход на поверхность земли горной породы из песка, глины, торфа, воды для поддержания пластового давления. Как отмечают специалисты, вынесенная порода относится к четвертому классу - "малотоксичные" (глина, мелкая фракция песка), что характерно для поверхностных грунтов этого региона. "Грифон", так называется это природное явление, обнаружили работники ТПП "Усинскнефтегаз" во время планового обхода производственных объектов и расположенной рядом территории", - говорится в официальном сообщении компании.

О грифонных проявлениях проинформирован Усинский территориальный отдел Печорского управления Ростехнадзора по Республике Коми, добавили на предприятии.

Как сообщили ТАСС ранее в Минприроды Коми, по предварительным данным, из нефтескважины №447, принадлежащей "Лукойл-Коми", произошел выброс породы и пластовых вод, "в том числе нефтесодержащей жидкости". Предварительно, это попало на почву и в местный ручей. Причины и площадь разлива уточняются, на месте работает межведомственная комиссия.

В городском округе Усинск продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 11 мая после разлива нефтесодержащей жидкости, обнаруженного в Коми и Ненецком автономном округе (НАО). Причиной его стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения в НАО, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми". Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель - около 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, из них девять тонн - в Колву. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК). В настоящее время очистку берегов Колвы ведут более 200 человек.