Суд оштрафовал жителя Воронежа за размещение фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

ВОРОНЕЖ, 27 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к штрафу в размере 90 тыс. рублей воронежца Александра Хорошильцева, который разместил на сайте "Бессмертного полка" фото Гитлера, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Собранные Главным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Воронежа Александру Хорошильцеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Воронежской области, сумма штрафа составила 90 тыс. рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, 4 мая 2020 года Хорошильцев разместил фото Гитлера для его демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.