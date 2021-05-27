ФСБ предотвратила на Ставрополье две попытки терактов в преддверии майских праздников

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила в Ставропольском крае в преддверии майских праздников две попытки терактов, которые готовили сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольского края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации (МТО) "Исламское государство", - подчеркнули в ЦОС.

По данным спецслужбы, задержан житель Ставрополя, который присягнул на верность одному из лидеров ИГ с целью последующего совершения теракта на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства. "В этот же период на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера", - сообщили в ФСБ.

У одного задержанного в гараже обнаружены и изъяты средства террора. По месту проживания второго изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства.

Следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Подготовка к теракту, содействие террористической деятельности").