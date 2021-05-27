Попавший в аварию в Петербурге автобус был исправен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Автобус, который в четверг утром в Санкт-Петербурге врезался в столб, был исправен перед выходом на рейс, а водитель соблюдал режим работы, сообщила пресс-служба городского предприятия "Пассажиравтотранс".

"Перед рейсом водитель прошел предрейсовый осмотр, режим его труда и отдыха был соблюден. Автобус 2017 года выпуска находился в исправном состоянии", - говорится в сообщении.

На предприятии также сообщили, что готовы оказать содействие в лечении пострадавшим. Причины аварии установит специальная комиссия.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в четверг около 10:00 мск пассажирский автобус врезался в столб. По данным полиции и городского главка МЧС, в результате ДТП пострадали пять человек. Источник в медицинских службах сообщил ТАСС, что сильнее всех пострадал водитель, которого зажало в кабине.

По данным городского комитета по здравоохранению, в аварии пострадали шесть человек. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.