Силовики проводят обыски в доме главы Контрольно-счетной палаты Ингушетии

МАГАС, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур с утра провели обыски в частном доме председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева, который приходится братом арестованному по делу о растрате депутату республиканского парламента Якубу Белхороеву. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики.

"Рано утром были начаты обыски в частном доме председателя счетной палаты Мустафы Белхороева", - сказал собеседник агентства.

На данный момент ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В июле 2020 года уже проводились обыски в здании контрольно-счетной палаты и доме Мустафы Белхороева.

Ранее СК РФ сообщил о задержании в июле 2020 года депутата республиканского парламента Ингушетии, экс-главы регионального управления Фонда социального страхования (ФСС) Якуба Белхороева, который, по версии следствия, оформив инвалидность себе и знакомым, похитил из ФСС 17 млн рублей. Суд заключил его под стражу по делу о растрате.