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Следователи начали проверку после выброса породы из скважины в Коми

Инцидент произошел в районе скважины №447

СЫКТЫВКАР, 27 мая. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми организовали проверку по факту происшествия в районе нефтескважины № 447, откуда зафиксирован самопроизвольный выброс горной породы и пластовых вод.

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Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"По факту произошедшего в районе нефтескважины № 447 выброса породы и пластовых вод организована процессуальная проверка. Следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

 

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