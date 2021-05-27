Следователи начали проверку после выброса породы из скважины в Коми

СЫКТЫВКАР, 27 мая. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми организовали проверку по факту происшествия в районе нефтескважины № 447, откуда зафиксирован самопроизвольный выброс горной породы и пластовых вод.

Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"По факту произошедшего в районе нефтескважины № 447 выброса породы и пластовых вод организована процессуальная проверка. Следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.