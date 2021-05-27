Судебное заседание по жалобе на задержание россиянки Сапеги назначили на 28 мая

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Суд рассмотрит жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги в первой половине дня в пятницу. Об этом сообщил в четверг ТАСС адвокат задержанной Александр Филанович.

"Судебное обжалование задержания назначено на завтра, [состоится] в первой половине дня. Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, в суде Партизанского района Минска. Относительно вопроса о доставке на судебное заседание Сапеги Софии у адвоката информации нет. Он разрешается судом", - сообщил адвокат.

26 мая адвокат сообщил, что подана жалоба на задержание Сапеги в Следственный комитет Белоруссии, которая подлежит рассмотрению в течение двух суток в суде на закрытом заседании. Адвокат в жалобе настаивал на обязательной явке Софии Сапеги на судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года данный Telegram-канал судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским.