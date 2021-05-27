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Мошенники обманули дочь экс-губернатора Пензенской области Бочкарева на 16 млн рублей

Проводится доследственная проверка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Дочь бывшего главы Пензенской области Василия Бочкарева Наталья Бочкарева передала мошенникам, обещавшим решить ее личные проблемы, 16 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратилась Бочкарева Наталья Васильевна. По ее словам, с марта по май она передала в общей сложности 16 млн рублей некому лицу для решения вопросов жизни и здоровья", - рассказал собеседник агентства. После получения денег гадалка перестала выходить на связь и не оказала никаких услуг. Источник отметил, что заявительница приходится дочерью бывшему губернатору Пензенской области Василию Бочкареву.

Полиция начала доследственную проверку.

Теги
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