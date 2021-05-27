Уголовное дело возбудили в отношении курганца за призывы к экстремизму в соцсетях

ТАСС, 27 мая. Уголовное дело возбуждено в отношении 45-летнего жителя Кургана за призывы в социальных сетях к экстремизму в отношении представителей органов государственной власти и людей некоторых национальностей. При обыске у мужчины нашли оружие, сообщили в четверг в пресс-службе УФСБ России по Курганской области

"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Кургана за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет"). Обвиняемый регулярно публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы. Текстовые файлы и фото содержали призывы к идеологии насилия в отношении представителей органов государственной власти. В размещаемых комментариях также присутствовали призывы к насильственным действиям в отношении представителей еврейской национальности, высказывания, направленные на возбуждение чувства ненависти и вражды по мотивам идеологической, национальной и расовой ненависти", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что у обвиняемого также были обнаружены мелкокалиберная винтовка, около тысячи патронов, пистолет-пулемет Шпагина, магазины к автомату Калашникова, учебные гранаты с запалами и более 600 граммов марихуаны - запрещенные растения он выращивал в оборудованном под теплицу гараже.

"По данным фактам УФСБ России по Курганской области возбуждены уголовные дела, ведется следствие", - пояснили в пресс-службе.