Мосгорсуд не выпустил из СИЗО обвиняемого в госизмене 70-летнего ученого Голубкина

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение об аресте 70-летнего ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина, обвиняемого в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

"Постановление Лефортовского районного суда в отношении Голубкина оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении суда.

Голубкин обвиняется в преступлении по ст. 275 ("Госизмена"), вину не признает.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал 70-летнего профессора Голубкина до 12 июня. Он является сотрудником ЦАГИ и преподавал в МФТИ.