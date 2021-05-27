На свиноводческом предприятии в Ростовской области локализовали пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Возгорание произошло на свиноводческом предприятии в Ростовской области на площади 2 тыс. кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар.

"В четверг, 27 мая, в 12:47 поступила информация, о том, что в хуторе Гусев на свиноводческом предприятии произошел пожар в производственном корпусе. Горение по всей площади. На месте пожара частичное обрушение конструкций здания <...> в 14:45 [объявлена] локализация на общей площади 2 000 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал, проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. В тушении задействованы 17 человек и шесть единиц техники.