{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На свиноводческом предприятии в Ростовской области локализовали пожар

Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Возгорание произошло на свиноводческом предприятии в Ростовской области на площади 2 тыс. кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар.

"В четверг, 27 мая, в 12:47 поступила информация, о том, что в хуторе Гусев на свиноводческом предприятии произошел пожар в производственном корпусе. Горение по всей площади. На месте пожара частичное обрушение конструкций здания <...> в 14:45 [объявлена] локализация на общей площади 2 000 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал, проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. В тушении задействованы 17 человек и шесть единиц техники.

Теги
РоссияРостовская область
В Ленобласти три человека погибли и один пострадал в ДТП с лесовозом
Среди погибших есть пятилетний ребенок
Читать полностью