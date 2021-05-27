В России на 20% выросло число коррупционных преступлений

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Число коррупционных преступлений в России за четыре месяца этого года выросло более чем на 20%, а ущерб от них увеличился почти до 23 млрд рублей. Об этом говорится в статистических материалах Генпрокуратуры за январь - апрель 2021 года.

"Значительно больше выявлено преступлений коррупционной направленности (на 20,6% - до 14,9 тыс.). Во многом это связано с активизацией работы по установлению фактов взяточничества, которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности", - говорится в сообщении.

Число выявленных случаев взяточничества в целом выросло на треть. "В каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей", - сообщили в Генпрокуратуре. Наибольшее число последних зарегистрировано в Пермском (135), Ставропольском (113) краях и Республике Башкортостан (101). "Относительно предшествующего года размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 17,9 млрд рублей до 22,9 млрд рублей", - указано в материалах.