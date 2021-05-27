Генпрокуратура сообщила о 7,9 тыс. человек, погибших в результате преступлений в России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Около 7,9 тыс. человек погибли в России в результате преступных посягательств за четыре месяца этого года. Об этом говорится в статистических данных Генпрокуратуры РФ.

"В целом от преступных посягательств на территории страны погибло почти 7,9 тыс. человек, что заметно выше прошлогодних значений за этот же период. Одновременно с этим значительно увеличилось число лиц, которым в результате совершенных в стране преступлений причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

В 46 субъектах России отмечается рост регистрируемых преступлений, а наиболее интенсивно - в Санкт-Петербурге, Чечне, Туве. "Среди 39 субъектов России, где отмечается отрицательный прирост регистрации криминальных деяний, выделяются Еврейская автономная область, Смоленская и Курганская области", - отмечено в сообщении.

Вместе с этим, по данным Генпрокуратуры, криминогенная обстановка в стране по итогам первых четырех месяцев текущего года остается относительно стабильной. "За январь - апрель 2021 года выявлено 679,8 тыс. преступлений. При этом отмечавшаяся по итогам первого квартала 2021 года тенденция к снижению общего числа зарегистрированных преступлений сменилась сопоставимым по значению ростом", - отмечено в материалах.