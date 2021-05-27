Приморца осудили условно за насилие к сотрудникам Росгвардии на несанкционированной акции

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Приморья к двум годам лишения свободы условно за применение насилия к двум сотрудникам Росгвардии во время несанкционированного митинга 23 января. Об этом сообщается на сайте территориального управления СК РФ.

"23 января 2021 года на улице Светланской во Владивостоке подсудимый применил насилие в отношении двух сотрудников управления Росгвардии по Приморскому краю. Подсудимый, находясь на проезжей части <…> схватил руками за шею и туловище сотрудника управления Росгвардии <…>, после чего нанес не менее двух ударов руками в область головы и тела другому сотруднику. При этом стражи порядка находились на месте в связи с исполнением своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной акции. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - говорится в сообщении.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 28-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").