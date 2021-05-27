Мэр Оренбурга подтвердил обыски в своем доме

ОРЕНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных подтвердил проведение оперативных мероприятий в своем доме, соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-аккаунте администрации Оренбурга в четверг. При этом обвинения или претензии не предъявлены ни одному сотруднику мэрии.

"В последние дни в оренбургских пабликах и телеграм-каналах распространяется недостоверная и противоречивая информация о том, что происходит в городской администрации. Да, в здании мэрии, структурных подразделениях и подведомственных учреждениях прошли оперативные мероприятия. Визитов было несколько. Мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия", - цитирует пресс-служба мэра.

Ранее оперативные мероприятия прошли в доме Ильиных, однако никаких обвинений, требований или претензий ему или кому-то из сотрудников мэрии не предъявлено, рассказал глава Оренбурга. Он также отметил, что сейчас находится на плановом курсе лечения за пределами города. "Все рабочие процессы у меня на контроле. В городе осталась сильная команда, которая продолжает работу по заданному курсу", - подчеркнул он.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, обыски проводили сотрудники полиции и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области. При этом подробности не сообщаются.

Восемнадцатого мая в администрации Оренбурга также прошли оперативные мероприятия, были опрошены сотрудники мэрии, в том числе заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Золотарева. По данным пресс-службы администрации Оренбурга, обыски прошли в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также в коммунальных муниципальных организациях "Биоз", "Комсервис", "Оренбургсервис".