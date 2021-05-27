Суд приговорил к двум годам условного наказания угрожавшего убийством премьеру Чехии

ПРАГА, 27 мая. /ТАСС/. Суд района Прага-1 приговорил в четверг к двум годам условного наказания с четырехлетним испытательным сроком 39-летнего Лукаша Брахачека, угрожавшего убийством премьер-министру Чехии Андрею Бабишу и его семье. Об этом сообщили ТАСС в секретариате суда.

"Лукаш Брахачек приговорен к двум годам условного наказания с четырехлетним испытательным сроком, - отметили там. - Осужденный признался, что шантажировал премьера. Приговор был вынесен на основе соглашения, достигнутого между сторонами защиты и обвинения".

Брахачек также должен пройти у специалистов-психиатров курс программы психологической поддержки. Осужденный согласен с решением суда.

Бабиш 28 февраля проинформировал, что ему и его семье угрожали убийством. По словам политика, угроза была связана с ужесточением в республике социальных ограничений, направленных на пресечение распространения коронавируса. Как отметил премьер, полиция сообщила ему, что "существует человек, который хочет застрелить" его и его семью. Дом главы правительства был взят под усиленную охрану.

Злоумышленник, требовавший от Бабиша в течение пяти дней после поступления угрозы подать в отставку с поста премьера, жил в Испании, где и был задержан на основании выданного Чехией международного ордера на арест. Он был выдан Мадридом республике, где содержался в предварительном заключении.