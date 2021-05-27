Суд в Петербурге арестовал майора полиции, задержанного за покушение на мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО майора полиции Сергея Сенновского, задержанного вместе с лжесотрудником ФСБ за покушение на мошенничество, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Сенновского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Срок меры - до 25 мая", - говорится в сообщении.

Сенновский и его адвокат возражали против ареста и просили у суда меру, не связанную с лишением свободы или домашнего ареста. Как уточнили ТАСС в пресс-службе судов, Сенновского привезли в суд одного, на второго задержанного материалы не поступали. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, второму задержанному избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, в суд его не доставляли. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Ранее в управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что в городе задержали мужчину, который представлялся сотрудником ФСБ, а также его сообщника за то, что они просили у бизнесмена деньги, чтобы закрыть несуществующее уголовное дело. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество. Фигуранты дела получили в Петербурге от бизнесмена 5 млн рублей, из которых только 50 тыс. рублей были настоящими, после чего их задержали сотрудники ФСБ и полиции.