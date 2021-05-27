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Утечка нефти на границе Коми и НАО

Росприроднадзор на следующей неделе определит ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми

В "Лукойле" ранее заявили, что ожидают "относительно небольшой" штраф за инцидент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор составит предварительные расчеты ущерба от разлива нефтесодержащей жидкости на объекте ООО "Лукойл-Коми" на следующей неделе. Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Светлана Радионова в кулуарах IX Невского международного экологического конгресса.

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"На следующей неделе мы себе расчеты предварительные сделаем", - сказала она.

Радионова также прокомментировала высказывание главы департамента по связям с инвесторами "Лукойла" Александра Паливоды о том, что компания ожидает "относительно небольшой" штраф за разлив нефтепродуктов. "Что такое небольшой, я не понимаю. Я не понимаю, что такое небольшое нанесение ущерба окружающей среде, и я не понимаю, что такое небольшой штраф", - отметила глава Росприроднадзора.

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РоссияУтечка нефти на границе Коми и НАО
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