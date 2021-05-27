Фигуранты дела замглавы "Аэрофлота" о хищении 250 млн рублей у компании не признают вину

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела о хищении 250 млн рублей у авиакомпании "Аэрофлот" в отношении замгендиректора Владимира Александрова и остальных фигурантов. Как сообщила ТАСС адвокат Александрова Мария Корчагина, никто из фигурантов дела вину не признает.

"После оглашения прокурором обвинения наши подзащитные заявили, что вину не признают, что не согласны с обвинительным заключением, что оно противоречиво и не соответствует его доказательствам", - сказала защитник.

По ее словам, следующее судебное заседание назначено на 15:00 мск 3 июня. На нем ожидается представление гособвинением письменных доказательств. "Свидетелей прокурор вызывать пока не планирует", - уточнила адвокат.

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы заключил с адвокатской коллегией четыре контракта об оказании юридической помощи на 250 млн рублей, которые были похищены.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поясняла, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и бывший руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных председателем адвокатской коллегии "Консорс" Александром Сливко и адвокатом коллегии Диной Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.