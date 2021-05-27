В Тульской области возбудили дело после смерти ребенка из-за пищевого отравления

ТУЛА, 27 мая. /ТАСС/. Мать и двое детей в Тульской области, по предварительным данным, получили пищевое отравление после употребления продуктов, купленных в одном из магазинов Новомосковска. Младший ребенок умер по дороге в больницу, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Информация о смерти трехлетнего ребенка, по данным пресс-службы, поступила в правоохранительные органы днем 27 мая.

Предварительно установлено, что вечером 26 мая семья приобрела в магазине Новомосковска продукты и употребила их в пищу. После этого мать и двое детей почувствовали себя плохо, приехавшая на вызов в поселок Шварцевский Киреевского района бригада скорой помощи приняла решение о госпитализации. "Младший ребенок по пути в больницу Тулы скончался", - отметили в пресс-службе.