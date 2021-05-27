Французская прокуратура просит суд снизить штраф для Винника

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Французская прокуратура просит Апелляционный суд оставить в силе приговор Исправительного суда в отношении россиянина Александра Винника, осужденного в конце прошлого года к 5 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег, однако согласилась снизить размер денежного штрафа. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Фредерик Бело после слушаний в четверг.

"Сегодня вечером прокуратура озвучила свои требования. Представитель обвинения потребовал подтвердить вынесенный ранее приговор, согласно которому он был осужден на 5 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег в составе преступной группы", - заявил Бело. Изначально прокуратура рассчитывала оспорить решение Исправительного суда, который 7 декабря оправдал Винника по обвинению в организации хакерских атак на французские предприятия и получении прибыли от этой деятельности. Однако в ходе слушаний в Апелляционном суде представитель прокуратуры признал, что в настоящее время доказать это не представляется возможным.

"В то же время он попросил суд рассмотреть возможность снизить размер штрафа", - добавил Бело. По его словам, обвинение считает, что не сможет взыскать запрошенные ранее €100 тыс., в связи с чем и решило ходатайствовать о снижении размера суммы.

Защита со своей стороны настаивает на том, что Винник не принимал участие в преступной деятельности и был простым оператором, а не администратором электронной биржи, через которую, по версии обвинения, отмывались полученные незаконным путем средства.

Дело Винника

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до 9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил.