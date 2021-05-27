Бывшего подчиненного генерала СК Музраева арестовали

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в получении двух взяток экс-следователя Дмитрия Николаева - бывшего подчиненного экс-главы управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, обвиняемый арестован до 17 июля.

"Николаеву избрали стражу до 17 июля", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, следователи задержали Николаева в Волгограде и этапировали для проведения следственных действий в Москву. Ему предъявлено обвинение в получении двух взяток должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

До увольнения со службы майор юстиции Дмитрий Николаев занимал должность следователя в Краснооктябрьском следственном отделе Волгограда СУ СК России региона, а до этого - в следственном управлении области.

Как сообщалось на прошлой неделе, уголовное дело генерала Музраева, арестованного вместе с местным бизнесменом в рамках дела о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова, передано для утверждения в Генеральную прокуратуру. По словам его адвоката, в случае утверждения обвинительного заключения дело Музраева будет направлено для рассмотрения в военный суд Ростова-на-Дону.