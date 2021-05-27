Один человек пострадал в результате возгорания на магистральном газопроводе под Саратовом

САРАТОВ, 27 мая. /ТАСС/. Факельное возгорание на газопроводе произошло в Саратовской области, один человек пострадал, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

"В 17:20 (16:20 мск) произошло загорание участка газопровода, принадлежит ООО "Газпром трансгаз Саратов". Происходит факельное горение, выгорание газа, задвижка перекрыта. Угрозы населенным пунктам нет, объект находится в поле. В результате пострадал один человек, (он находится) в состоянии средней степени тяжести", - сообщили представители экстренных служб.

ЧП произошло в населенном пункте Куриловка Новоузенского района. На месте дежурят два пожарных расчета, которые на данный момент работы не проводят, уточнили в ГУ МЧС.