В Туле арестовали женщину, которая в течение полутора лет истязала приемного ребенка

ТУЛА, 27 мая. /ТАСС/. Суд по ходатайству следователей арестовал 40-летнюю жительницу Тулы, которую подозревают в истязании и пытках приемного ребенка 2004 года рождения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"27 мая судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК РФ по Тульской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 40-летней женщины-опекуна", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Как сообщалось, 26 мая женщину задержали в связи с возбуждением уголовного дела по п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пытки").

По данным следствия, у жительницы Тулы под опекой находятся трое несовершеннолетних детей. В период с сентября 2019 года по 7 апреля 2021-го мальчик 2004 года рождения неоднократно подвергался избиению. Также он подвергался пыткам, находясь длительное время против своей воли в кладовке и туалете квартиры в целях наказания. Преступление выявили после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия. Всех троих несовершеннолетних изъяли из семьи.