Дело в отношении главы администрации Азова Ростовской области передали в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении главы администрации города Азова Ростовской области и его заместителя передали в суд для рассмотрения по существу, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Ростовской областной прокуратуры, уголовное дело направлено в Азовский городской суд.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации г. Азова Ростовской области и директора департамента имущественно-земельных отношений администрации г. Азова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, ведомство также утвердило обвинительное заключение по данному делу. "Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации г. Азова и директора департамента имущественно-земельных отношений г. Азова", - уточнили в прокуратуре.

Суд 20 мая 2020 года арестовал Ращупкина на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году подозреваемый в нарушение градостроительного, земельного и лесного законодательства издал постановление о передаче физическому лицу в собственность земельного участка площадью 17 га, что повлекло образование в его границах новых земельных участков, их продажу, строительство домов, вырубку деревьев. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. Уже 29 мая судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда перевела Ращупкина под домашний арест. В июле того же года Ращупкин был отпущен под залог и снова вышел на работу.