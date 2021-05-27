Адвокат задержанной в Минске россиянки Сапеги вновь не смог посетить ее в СИЗО КГБ

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Защитник задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги вновь не смог посетить свою подзащитную в СИЗО КГБ Белоруссии.
"Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ адвокату также не удалось посетить Софию, попытка посетить Софию будет предпринята адвокатом завтра", - сообщил в четверг ТАСС адвокат задержанной Александр Филанович.
По словам Филановича, он подал заявление об ознакомлении с материалами дела, однако был проинформирован, что сможет ознакомиться с ними только завтра.
Он также напомнил, что в пятницу в 12 часов 30 минут (совпадает с мск) назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги.