Адвокат задержанной в Минске россиянки Сапеги вновь не смог посетить ее в СИЗО КГБ

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Защитник задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги вновь не смог посетить свою подзащитную в СИЗО КГБ Белоруссии.

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"Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ адвокату также не удалось посетить Софию, попытка посетить Софию будет предпринята адвокатом завтра", - сообщил в четверг ТАСС адвокат задержанной Александр Филанович.

По словам Филановича, он подал заявление об ознакомлении с материалами дела, однако был проинформирован, что сможет ознакомиться с ними только завтра.

Он также напомнил, что в пятницу в 12 часов 30 минут (совпадает с мск) назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги.