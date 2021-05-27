В Москве арестовали мужчину, пристававшего к девушкам в метро

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Молодого человека, пристававшего к девушкам в вагонах московского метро, арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полицию обратилась 18-летняя девушка, которая рассказала, что к ней в вагоне метро приставал молодой человек. "Сотрудниками полиции была установлена личность правонарушителя. На следующий день после обращения заявительницы мужчину задержали на станции метро "Пушкинская". Им оказался 19-летний москвич. На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - рассказали в ведомстве, добавив, что суд арестовал нарушителя на 10 суток.

Молодой человек признался, что приставал к девушкам в метро длительное время.