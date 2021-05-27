Суд Москвы избрал домашний арест тренеру по фигурному катанию, выстрелившему в коллегу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы поместил под домашний арест на два месяца тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, который выстрелил своей коллеге в голову из сигнального пистолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отправил под домашний арест Егорова Дениса Владимировича на два месяца", - сказала пресс-секретарь.

21 мая в Тимирязевском районе Москвы тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил из сигнального пистолета в коллегу. Женщина с ранением находится в больнице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").