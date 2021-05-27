В Красноярске возбудили дело после размещения химотходов на промплощадке

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Красноярске после вывоза отходов со специализированного полигона и размещения их на производственной площадке, не предназначенной для их хранения. Об этом сообщили журналистам в четверг в региональной прокуратуре.

В начале апреля на окраине Красноярска обнаружили оранжевые контейнеры с нанесенной на них маркировкой химических отходов. Находка вызвала общественный резонанс. Природоохранная прокуратура начала проверку.

"В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов (ч 1 ст. 247 УК РФ). Установлено, что в период с 29 по 31 марта 2021 года руководитель акционерного общества "Зеленый город" вывезла с полигона для хранения отходов "Серебристый" семь контейнеров объемом по 20 тонн, содержащих отходы 2-го класса опасности, и разместила их на территории производственной площадки, не предназначенной для их хранения", - сообщили в прокуратуре.

По информации ведомства, контейнеры не имели необходимой герметизации, лицензия на транспортирование отходов второго класса опасности у перевозчиков отсутствовала. Возникла угроза нанесения существенного вреда людям и окружающей среде.

Это не первая история, когда работа полигона вызывала общественный резонанс. Весной этого года было объявлено о том, что на полигоне будет размещено 900 тонн пестицидов из Амурской области. Краевое министерство экологии планировало проводить мониторинг качества воздуха возле полигона, а губернатор Александр Усс сообщил, что поручил проверить обоснованность заключения контракта на размещение пестицидов на этом полигоне. После этого оператор полигона - компания "Зеленый город" - отказался от размещения пестицидов. Прокуратура региона через суд начала добиваться закрытия этого полигона.

Полигон "Серебристый" введен в эксплуатацию в 2006 году компанией "Зеленый город". Он расположен на территории пригородного Березовского района. По данным компании, полигон может принимать отходы 1-3 классов опасности. По данным системы СПАРК, компания "Зеленый город" специализируется на сборе опасных отходов.