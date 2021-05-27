В Краснодаре осудили заведующую детсадом за гибель ребенка

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Краснодаре признал заведующую местным детским садом виновной в халатности и причинении смерти по неосторожности по делу о гибели ребенка при падении дерева. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Уголовное дело было возбуждено следственным управлением СК РФ по Краснодарскому краю в 2019 году. В детском саду в Краснодаре во время утренней прогулки упало дерево, от полученных травм погиб ребенок, оказалось, что дерево было аварийным, его необходимо было спилить.

"Подсудимые [заведующая и специалист департамента городского хозяйства администрации города] обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ, ч. 2 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, халатность, которая по неосторожности повлекла смерть человека). Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание: заведующей детским садом в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения", - говорится в сообщении суда.

В пресс-службе следственного управления СК по региону добавили, что второй фигурант дела, который также признан виновным, освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.