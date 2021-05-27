В Дагестане арестовали на два месяца мать погибших при пожаре в Избербаше детей

МАХАЧКАЛА, 27 мая./ТАСС/. Избербашский городской суд арестовал на два месяца жительницу города, двое несовершеннолетних детей которой погибли в результате пожара. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе городского суда.

Ранее сообщалось, что следователи задержали жительницу Дагестана в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после пожара в городе Избербаш, в котором погибли два несовершеннолетних ребенка, еще двое пострадали.

"Избербашский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения местной жительнице, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора и следователя, исходя из изложенных и других данных о личности обвиняемой, суд принял решение удовлетворить ходатайство, заключив обвиняемую под стражу сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 25 мая было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") по факту смерти двоих малолетних детей в результате пожара, произошедшего в тот же день в многоквартирном доме в Избербаше.

"В Избербашский городской суд РД поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении местной жительницы - матери погибших детей, обвиняемой в совершении данного преступления. Как следовало из поступившего в суд материала, 31-летняя жительница Избербаша неоднократно оставляла своих четырех малолетних детей дома одних, уезжая на работу в кафе, находящееся в селе Первомайское Каякентского района республики, с графиком работы два дня через два с 9 до 23 часов", - сказал представитель суда.

Вторая судимость

При этом уточнили, что обвиняемую дважды - в 2016 и 2020 году - уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

"После привлечения обвиняемая меняла места проживания. Также следствие, характеризуя обвиняемую, сослалось на то, что она в 2012 году была осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

"Уходя на работу в день, когда случился пожар, она должна была осознавать, что дети такого возраста не должны длительное время находиться без присмотра взрослых, могут оказаться в опасности и не сориентируются в случае возникновения ситуации, угрожающей их жизням. Не убедившись в отсутствии в квартире доступных источников огня, она закрыла детей на замок без возможности открыть его изнутри" - заключили в Избербашском городском суде.