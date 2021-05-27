Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Японское грузовое судно "Бякко" в четверг столкнулось с небольшим танкером "ULSAN PIONEER", зарегистрированным на Маршалловых островах. Как сообщил телеканал NHK, инцидент произошел во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку.

В результате столкновения японское судно перевернулось. Из 12 членов экипажа 9 были спасены, трое числятся пропавшими без вести. На их поиски отправлены более 10 катеров береговой охраны.

Танкер "ULSAN PIONEER" в результате инцидента не получил серьезных повреждений. На его борту находятся 13 моряков - граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.

Судно следовало из китайского Нанкина в японский город Осака. Оно предназначено для перевозки химикатов. О каких-либо утечках после столкновения с "Бякко" на данный момент не сообщается.