Три землетрясения произошли в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу утром зарегистрировали в водной акватории рядом с Сахалином и Курильскими островами (Сахалинская область) три землетрясения магнитудой от 2,7 до 4,1. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 2,7 произошло в Татарском проливе рядом с западным побережьем Сахалина. Глубина очага составила 15 км. Еще два землетрясения магнитудой 3,6 и 4,1 произошли рядом с северной группой Курильских островов. Глубина очагов - 41 и 443 км соответственно", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.