В Приморье пьяный пассажир самолета ударил полицейского

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Полиция Владивостока задержала двух местных жителей, которые распивали алкоголь на борту готовящегося к вылету самолета Владивосток - Москва, сообщает в пятницу пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО. Один из задержанных нанес несколько ударов сотруднику полиции по пути в дежурную часть.

"При посадке на борт мужчины пронесли с собой алкогольную продукцию и стали ее распивать. Во время доставления двух жителей Приморья в дежурную часть, один из них нанес удары полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. По данному факту проводится проверка, материал будет передан <…> для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), - говорится в сообщении.

Мужчины 40 и 42 лет были задержаны на борту самолета, готовящегося к вылету по маршруту Владивосток - Москва. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ ("Распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах").