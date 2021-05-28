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На одном из старейших заводов в Санкт-Петербурге произошел пожар

На площади 50 кв. м горит трансформатор

ТАСС, 28 мая. Пожарные подразделения тушат пожар в здании плавильного цеха Ижорских заводов в Санкт-Петербурге. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по городу.

"На территории Ижорских заводов в здании плавильного цеха размером 318х46 м происходит горение трансформатора на площади 50 кв. м. В 04:13 ранг пожара повышен до № 2 (из пяти возможных - прим. ТАСС). Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Первая информация о пожаре поступила в 03:30. В ликвидации пожара задействовано 67 человек и 16 единиц техники.

По сообщению МЧС, пожар удалось локализовать. "В 05:42 локализация пожара <...>. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что уровень сложности пожара был понижен до № 1-бис.

Ижорские заводы - машиностроительное предприятие, является одним из старейших промышленных предприятий России.

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