В Иркутской области задержали девять человек за махинации в сфере ЖКХ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Иркутской области девятерых сотрудников организаций сферы ЖКХ за махинации на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Проведен комплекс мероприятий, направленный на декриминализацию сферы ЖКХ. В результате совместной операции по подозрению в коммерческом подкупе задержаны девять лиц, выполнявших управленческие функции в различных организациях. По предварительным данным, в общей сложности злоумышленники незаконно получили свыше 50 млн рублей", - сказала Волк.

В схеме участвовали руководители крупнейших управляющих компаний Иркутской области, которые обслуживали каждый четвертый дом в Иркутске. Они оплачивали услуги 23 подрядчиков, обслуживавших общее имущество в многоквартирных домах, распоряжались деньгами от населения, поступающими за оплату ЖКХ. При этом на стадии заключения контрактов фигуранты договаривались с обслуживающими организациями, что те будут возвращать им от 5 до 10% от выплачиваемых средств.

С июля 2019 года данные компании ежемесячно пополняли черную кассу суммами от 3 до 5 млн рублей. Часть этих денег передавалась предполагаемому лидеру группы - предпринимателю из Санкт-Петербурга и учредителям нескольких юридических лиц. Посредниками выступали генеральные директора управляющих компаний.

Возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Пятеро подозреваемых находятся под стражей, четверо под домашним арестом, отметила представитель МВД.