В Якутии завели уголовные дела на главу кооператива за незаконную субсидию в 40 млн рублей

ТАСС, 28 мая. Следователи в Якутии возбудили три уголовных дела в отношении руководителя сельскохозяйственного кооператива за мошенничество при получении субсидии на сумму более 40 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По результатам совместной проверки в отношении руководителя кооператива следственным отделом ОМВД России по Хангаласскому району возбуждено три уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, глава предприятия предоставил в министерство сельского хозяйства республики завышенные показатели заготовленного молока, после чего "незаконно получил субсидию из бюджета республики в сумме более 40 млн рублей", следует из сообщения. Расследование этого дела находится на контроле прокуратуры.

25 мая в Якутии был задержан замминистра сельского хозяйства Василий Афанасьев по подозрению в получении взятки в 1,1 млн рублей за предоставление повышенной субсидии из бюджета республики одному из кооперативов. В его отношении также возбуждено уголовное дело.