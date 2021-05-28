В Тюмени шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа

ТАСС, 28 мая. Шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа жилого дома в Тюмени, областная прокуратура организовала проверку в связи со случившимся. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту падения шестилетнего мальчика из окна квартиры на девятом этаже в доме на ул. Николая Ростовцева. Инцидент произошел вечером 27 мая в Тюмени. Ребенок получил травмы и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной прокуратуры ТАСС пояснили, что ребенок находится в медикаментозной коме.

Прокуратура области поручила прокурору Ленинского округа Тюмени провести проверку, в ходе которой ведомство должно выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению родителями своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.