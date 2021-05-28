В Пскове арестовали еще двух полицейских по делу о хищении 11 автомобилей

ПСКОВ, 28 мая. /ТАСС/. Псковский городской суд арестовал еще двух полицейских, которые являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы действующими и бывшими сотрудниками органов внутренних дел, похитивших 11 автомобилей. Таким образом, общее число арестованных увеличилось до четырех, об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

Ранее ТАСС сообщал, что арестованы два фигуранта дела: псковский и новосибирский полицейские. В отношении бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций после хищения 11 служебных автомобилей возбуждено три уголовных дела. Было задержано четыре подозреваемых, впоследствии три дела были объединены в одно производство, в рамках которого и произведены задержания.

"Псковский городской суд заключил под стражу четверых фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Всего по делу проходит девять подозреваемых, четыре из них арестованы, в том числе арестован один бывший псковский сотрудник МВД и сотрудник департамента тыла МВД России", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2018-2019 годах подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств. Предварительный ущерб превышает 4,5 млн рублей.