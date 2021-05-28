В Смоленской области задержали двух сотрудников ОМВД за незаконную торговлю табаком

ТАСС, 28 мая. Уголовные дела о превышении полномочий и незаконном сбыте табачной продукции возбудили в отношении замначальника полиции и замначальника отдела уголовного розыска ОМВД "Вяземский". Они задержаны. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"По подозрению в совершении преступлений были задержаны заместитель начальника полиции (по оперативной работе), заместитель начальника ОУР межмуниципального отдела МВД России "Вяземский", а также 30-летний местный житель. Сотрудникам полиции предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и по п. п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки").

По данным следствия, сотрудники полиции знали, что в гаражных боксах отдела полиции хранится табачная продукция, которая является вещественным доказательством, изъятым по уголовному делу. С марта по апрель этого года они привлекли в качестве пособника жителя Вязьмы. Из гаражей вывезли более 53 тыс. пачек сигарет стоимостью не менее 2,2 млн рублей, около 20 тыс. пачек сигарет они продали на сумму около 900 тыс. рублей. "Денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, обвиняемые распорядились по своему усмотрению", - отметили в пресс-службе.

Уголовные дела возбуждены по материалам управления МВД по Смоленской области и регионального УФСБ. "В случае подтверждения вины сотрудников по результатам расследования уголовных дел, возбужденных по материалам подразделения собственной безопасности, они будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в пресс-службе УМВД.