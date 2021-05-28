Жителя Таганрога оштрафовали на 350 тыс. рублей за призывы к терроризму в интернете

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Суд назначил жителю Таганрога Ростовской области штраф в размере 350 тыс. рублей за комментарии и изображения в интернете, содержавшие признаки публичных призывов к терроризму, сообщили журналистам в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Троценко Владимира Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В соответствии с приговором суда подсудимому назначен штраф в размере 350 000 рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимый разместил эти комментарии в 2018 году, находясь на рабочем месте в Таганроге.

Также подсудимому назначили ограничение, связанное с администрированием сайтов, сроком на два года. Сообщается, что приговор в законную силу не вступил.