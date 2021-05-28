Здание в Улан-Удэ, где при пожаре погиб человек, использовалось как мини-гостиница

УЛАН-УДЭ, 28 мая. /ТАСС/. Строение на территории дачного товарищества в Улан-Удэ, в котором в ночь на пятницу произошел пожар и погиб один человек, по версии следователей, использовалось в коммерческих целях в качестве мини-гостиницы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по Бурятии.

В ночь на 28 мая в Железнодорожном районе Улан-Удэ загорелось несколько строений, один человек погиб, два, в том числе ребенок пострадали. Площадь пожара составила 288 кв. м. Тушение осложнялось плотной застройкой, узкими проездами между домами и удаленностью источников противопожарного водоснабжения.

"Произошло возгорание жилых строений, расположенных на территории дачного товарищества "Урда-Уула". Одно из строений использовалось в коммерческих целях - для найма гражданами жилья, а предприниматель, который сдавал жилые помещения, проживал в соседнем доме. В результате пожара погиб один из постояльцев данного строения - житель Иркутской области, двое получили повреждения при эвакуации из горящего здания. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель на своем придомовом участке возвел трехэтажное строение под коммерческие цели. На втором и третьем этажах, построенных из бруса и досок, размещалось 15 жилых помещений, которые предоставлялись гражданам в аренду для проживания. На первом этаже размещалась станция технического обслуживания автомобилей - там, по предварительным данным, находился очаг возгорания.

"На момент возгорания в указанных жилых помещениях находилось около 13 постояльцев, их точное число в настоящее время устанавливается", - уточнили в ведомстве. Во время пожара некоторые жители эвакуировались из здания самостоятельно. При этом среди них находилась женщина с ребенком, которая во время прыжка из окна с высоты третьего этажа получила повреждения. Также пострадал ее ребенок.

Предприниматель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.