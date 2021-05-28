В Подмосковье девочке отрезало пальцы упавшим топором

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полуторагодовалой девочке в подмосковном селе отрезало две фаланги пальцев упавшим на нее топором. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"По предварительным данным, 27 мая в селе Ельдигино городского округа Пушкино на руку ребенку упал топор. Ребенок госпитализирован", - сообщила она.

По ее словам, девочке топором отрезало две фаланги пальцев. "В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Проведение проверки поручено Пушкинской городской прокуратуре", - отметила представитель надзорного ведомства.