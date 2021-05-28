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Полиция начала проверку после драки в Москве с участием актера Котлярова

Ранее сообщалось, что Константин Котляров участвовал в драке с другим мужчиной на Сретенском бульваре

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после заявления от актера Константина Котлярова, который сообщил, что его избили на Сретенском бульваре в столице. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера поступило заявление от Константина Котлярова, известного по ролям в российских сериалах, о том, что якобы неизвестный избил его на Сретенском бульваре. Проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ сообщалось, что Котляров участвовал в драке с другим мужчиной на Сретенском бульваре.

Константин Котляров снимался в сериалах "Мосгаз", "Марш Турецкого", "Карпов", "Час Волкова" и других.

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