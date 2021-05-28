В Калмыкии фермера обвинили в незаконном удержании и избиении жителя Ставрополя

ЭЛИСТА, 28 мая. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение 30-летнему фермеру Яшкульского района Калмыкии, который незаконно удерживал и жестоко избил при попытке бегства своего работника - жителя Ставрополя, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что следственным управлением СК РФ по Республике Калмыкия по результатам процессуальной проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю Ставрополя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и арестован.

"Следователем Яшкульского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калмыкии предъявлено обвинение 30-летнему уроженцу Яшкульского района по п. "в" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы с применением насилия"), ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

Установлено, что фермер удерживал своего работника, применяя насилие, с 7 января до 22 февраля на арендованной им животноводческой стоянке в Яшкульском районе. 22 марта, когда житель Ставрополья попытался в очередной раз сбежать из рабства, фермер его избил, причинив тяжкий вред здоровью. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях Калмыкии и Астраханской области появилась информация о том, что житель Ставрополя, который по приглашению приехал работать на калмыцкую ферму пастухом в поселок Молодежный Яшкульского района, фактически попал в рабство. Хозяин фермы отобрал у него паспорт и телефон, не платил и постоянно избивал.