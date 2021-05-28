Сотрудника полиции и его подельницу задержали в Подмосковье по делу об убийстве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Подмосковный полицейский и его сообщница задержаны по уголовному делу об убийстве с целью завладения квартирой. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, участковый уполномоченный пункта полиции "Восточный" УМВД по Электростали Владимир Творожников 1982 года рождения и его неработающая сообщница 1968 года рождения не позднее 14 марта вывезли местного пенсионера 1948 года рождения с целью завладения его квартирой по договору дарения. Местонахождение потерпевшего до сих пор не установлено", - сказал собеседник агентства.

Следователи СК 27 мая возбудили уголовное дело об убийстве и мошенничестве, в пятницу оба подозреваемых были задержаны.

Творожников служит в органах внутренних дел с июля 2004 года, а в должности участкового в Электростали с марта 2016 года. После произошедшего полиция проводит служебную проверку.