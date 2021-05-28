Полицейские Волгограда задержали двух подозреваемых в незаконной торговле раками

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Волгоградские полицейские задержали двух мужчин, незаконно продававших раков, и выпустили в естественную среду около 30 тыс. особей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительным данным, трое жителей региона приобретали раков на территории нескольких районов Волгоградской области. При этом злоумышленники знали, что они добыты незаконно. Затем, используя фиктивные ветеринарные сопроводительные документы, соучастники реализовывали товар в торговых точках Волгограда и Москвы. Всего из незаконного оборота изъято и выпущено в естественную среду обитания около 30 тыс. раков", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о приобретении и сбыте имущества, добытого заведомо преступным путем в составе организованной группы. Двух соучастников отправили под домашний арест, третий находится в розыске.