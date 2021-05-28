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В Москве на парковке на Ленинградском проспекте загорелись четыре машины

Пострадавших нет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Четыре машины загорелись на открытой парковке на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Около дома 39 с. 1 на Ленинградском проспекте на городской открытой парковке горят четыре автомобиля на площади 60 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате возгорания нет. Рядом с парковкой находится спорткомплекс ЦСКА, однако сама парковка к нему не относится и принадлежит городу.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, "в 12:25 возгорание ликвидировано".

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