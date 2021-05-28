В Ивановской области под фурой обрушился автомобильный мост через реку

ТАСС, 28 мая. Автомобильный мост через реку Теза обрушился под фурой в старинном селе Холуй Ивановской области. Мост соединял поселок с региональными трассами, сообщили ТАСС в пятницу в администрации Холуйского сельского поселения.

"Обрушение автомобильного моста произошло после того, как на него заехала фура. Мост давно признан аварийным, там стояло ограничение по массе в 3,5 тонны, но водитель из другого региона его, видимо, не заметил. За ним следовало еще несколько грузовых машин, но они уже не успели въехать, так как произошло обрушение", - сообщила собеседница агентства. В результате инцидента никто не пострадал.

Она уточнила, что мост является важным инфраструктурным объектом Холуя, поскольку обеспечивал выезд на региональные трассы, а также соединял между собой две части села. "Теперь мы оказались отрезанными от главных дорог", - сообщила представитель администрации.

Как рассказала ТАСС глава поселковой администрации Светлана Куприна, в настоящий момент местные власти организовали лодочную переправу для местных жителей. "Пока запустили одну лодку на пять человек, но сегодня же запустим еще несколько. Людям нужно как-то перебираться на другой берег, проблема в том, что у нас вся социальная инфраструктура - школа, детские сады, аптеки, продуктовые магазины - расположены на Правобережье. Объездной путь на машине теперь только один - через Шую, это почти 100 км пути", - пояснила Куприна.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Ивановской области, на место обрушение моста для ликвидации последствий выслано 14 человек и шесть единиц техники.

Холуй - старинное cело в Южском районе Ивановской области на реке Теза, основанное в XVI веке. Славилось своими базарами и ярмарками, но наибольшую известность получило за счет росписи икон и шкатулок. Иконописцы Холуя упоминаются в писцовых книгах 1628-1661 годов. В настоящий момент в селе проживает около 1 тыс. человек.